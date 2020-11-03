Erdoğan: "Enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür."
03.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:44
Erdoğan: "Enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür.
Erdoğan: "Enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten