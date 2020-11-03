Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü
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Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü

03.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:22
Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin'e, eşi Figen Gezgin'in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin." dedi.

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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