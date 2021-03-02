Erdoğan: "Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun görevlerde istihdamını zorlaştıran hükümleri tespit edip...
02.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:58
Erdoğan: "Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun görevlerde istihdamını zorlaştıran hükümleri tespit edip kaldırıyoruz"
Erdoğan: "Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun görevlerde istihdamını zorlaştıran hükümleri tespit edip kaldırıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun