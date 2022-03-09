Erdoğan: Enflasyonun sadece ülkemize mahsus olmadığı bir gerçek (2)

'KUR KORUMALI HESAPLARDA BİRİKEN TUTAR 550 MİLYAR LİRA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, enerji sübvansiyonları için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullanıldığını, bu sene de elektrik ve doğal gazda çok daha yüksek sübvansiyonlarla vatandaşı korumayı sürdüreceklerini söyledi. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin akaryakıt tarifelerinde yol açtığı artışları da yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah sondaj gemilerimizi şimdi 5'e çıkarıyoruz. Sıfır kilometre inşallah 4'üncü sondaj gemimizi alıyoruz. Böylece sondaj çalışmalarında çok daha güçlü bir hale gelmiş olacağız. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları da aynı şekilde mercek altına aldık ve gereken müdahaleleri yapıyoruz. Her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Diğer yandan finansal istikrarı sağlamaya yönelik tedbirler aldık. Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı uygulamasına vatandaşımız büyük ilgi gösterdi ve bu sayede döviz kurlarındaki oynaklığı önemli ölçüde giderdi. Bu hesaplarda biriken tutar yaklaşık 550 milyar lirayı buldu. Bunun yüzde 58'i Merkez Bankası bünyesindeki dolar hesabından Türk lirası hesabına geçişlerden oluştu" dedi.

Ayrıca bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u misafir edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı aynı şekilde misafirimiz olacak. Pazar günü Yunanistan Başbakanı misafirimiz olacak. Kendileriyle bir öğle yemeği yiyeceğiz ve bu haftayı da bu şekilde yoğun olarak inşallah devam ettireceğiz. Tabi Antalya'daki forumda da birçok liderlerle dışişleri bakanları ile vesaire görüşmelerimiz olacak" dedi.