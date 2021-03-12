Erdoğan: "Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni...
12.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:57
Erdoğan: "Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz.
Erdoğan: "Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu