Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
Haberler » Politika » Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti - Haber

Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

28.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:00
Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et