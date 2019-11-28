Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.
28.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:00
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kaynak: DHA