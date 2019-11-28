Erdoğan endonezya savunma bakanı subianto'yu kabul etti
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Erdoğan endonezya savunma bakanı subianto'yu kabul etti

Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul ettiANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

28.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:34
Erdoğan endonezya savunma bakanı subianto'yu kabul etti

Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

ANKARA, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Erdoğan endonezya savunma bakanı subianto'yu kabul etti
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