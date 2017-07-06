Erdoğan: Endonezya ile Ticaret Hacmimizde 10 Milyar Dolar Hedefimize Ulaşmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin bir mücadele yürütüyoruz. Endonezya ile DEAŞ ve FETÖ gibi iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya ile ticaret hacmimiz yeterli seviyede değil. Bunu daha da artırmalı ve 10 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız" diye konuştu.