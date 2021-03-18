Erdoğan: "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."
18.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:02
Erdoğan: "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır.
Erdoğan: "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan