Erdoğan: "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."
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Erdoğan: "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."

18.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:02
Erdoğan:

Erdoğan: "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır.

Erdoğan: "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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