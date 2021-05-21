Erdoğan: "Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın...

Erdoğan: "Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız."