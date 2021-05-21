Erdoğan: "Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın...
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Erdoğan: "Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın...

Erdoğan: 'Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın...
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız."

Erdoğan: "Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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Erdoğan: "Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın... - Haberler
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