Erdoğan: "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır."
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Erdoğan: "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır."

12.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:47
Erdoğan:

Erdoğan: "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

Erdoğan: "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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