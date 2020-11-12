Erdoğan: "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır."
12.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:47
Erdoğan: "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.
Erdoğan: "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen