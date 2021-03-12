Erdoğan: "Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz."
12.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:47
Erdoğan: "Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.
Erdoğan: "Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu