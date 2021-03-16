Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz."
16.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:05
Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.
Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan