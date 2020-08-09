Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (4) HASTANEDEKİ YEĞENİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı (62) ziyaret etti.

HASTANEDEKİ YEĞENİNİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı (62) ziyaret etti. Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra ise kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.

Kaynak: DHA