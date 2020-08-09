Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (2)
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Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (2)

'ÇIĞIR AÇICI KRİTİK TEKNOLOJİLERDE ATILIM SAĞLAYACAĞIZ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomide eşi benzeri yaşanmamış bir dönemden geçiyoruz.

Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (2)
09.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:45

'ÇIĞIR AÇICI KRİTİK TEKNOLOJİLERDE ATILIM SAĞLAYACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomide eşi benzeri yaşanmamış bir dönemden geçiyoruz. Salgınla birlikte dünya düzeni sarsılmaya başladı. Yeni normal olarak adlandırılan bu süreç, kurulu güç dengelerini temelden değiştirme potansiyeline sahip. Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor. Hedefimiz çok net, ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üslerinden biri yapmak. Herkeste heyecan uyandıran yeni teknolojiler ve ürünler, bu topraklarda geliştirip, tüm dünyaya yine bu topraklardan yayılabiliriz. Milli teknoloji hamlesiyle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, katma değerli üretimi geliştirecek ve çığır açıcı kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. 2023'e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayısını da 200 bin kişiye çıkaracağız" dedi.  

'İLK TURCON'U ÇIKARDIK, 2023'E KADAR TÜRKİYE'DEN 10 TURCORN ÇIKARACAĞIZ'Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimlerde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Varank, "Küresel ekonomide de bu alanda kıyasıya bir yarış var. Kurulduktan belli bir süre sonra 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere dünyada 'Unicorn' deniliyor. Dünyada 486 unicorn var. Türkiye de yakın zamanda ilk unicornunu, biz bunu biraz Türkçeleştirdik, ilk 'Turcorn'unu çıkardı. Amacımız 2023'e kadar en az 10 turcornun ülkemizden çıkması. Stratejimiz 5 ana başlıktan oluşuyor. Yüksek teknoloji ve inovasyon politikalarıyla, dünyada rekabet avantajı kazanacak ve küresel ligde üst sıralara tırmanacağız. Teknoloji ve verimlilik odaklı bir sanayileşme için, dijital dönüşüme hız vereceğiz. Girişimciliği teşvik edecek, ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Elbette tüm bu adımların başarısı beşeri sermayemizle ilişkili. Petrol zengini, hammadde zengini bir ülke değiliz. Ancak, bizi pek çok gelişmiş ülkeden farklılaştıran muazzam bir insan kaynağımız, genç nüfusumuz var. Dolayısıyla beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında uygulayacağımız politikalar tamamlayıcı bir rol oynayacak" diye konuştu.   'GENÇLER TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRSİN, İCAT ÇIKARTSIN İSTİYORUZ' Bu noktada TÜBİTAK'ın önemli bir fonksiyona sahip olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "TÜBİTAK aracılığıyla sanayiye, akademiye ve bilim insanlarına destekler veriyor, bilimin ve teknolojinin topluma hizmet etmesini sağlıyoruz. Sadece son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmalarına 1,5 milyar TL, araştırma ve destek programlarına da 1.8 milyar TL kaynak aktardık. Sanayi-Doktora Programıyla, yetişmiş insan gücümüzü sanayiye entegre ederken, Uluslararası Lider Araştırmacılar programıyla tersine beyin göçü açısından tarihi bir adım attık. Gençler teknoloji geliştirsin, icat çıkarsın ve hepimizi şaşırtsın istiyoruz. Bunun için de bugüne kadar yapılmamış projeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir motivasyonla hayata geçiriyoruz. İşte TEKNOFEST bunlardan bir tanesi. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan bu etkinlik, toplumda muazzam bir karşılık buldu. Deneyap teknoloji atölyeleriyle de geleceğin teknoloji yıldızlarına bugünden yön çiziyor, potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyoruz" dedi.   'TÜBİTAK SAYESİNDE ÇARPICI BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATTIK'TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attıklarını belirten Bakan Varank, elinde bulunan turboşaft motorunu göstererek, şöyle konuştu:  

"Elimde gördüğünüz ve MAM'da üretilen bu ürün turboşaft motorlarında kullanılan türbin kanatçığı. Bu kanatçık, milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in motorunda kullanılan en yüksek katma değerli parça. Bu parça olmaksızın, uçaklar ya da helikopterler havalanamaz. Dolayısıyla kimse size bunu kolay kolay satmıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip 5 ülkeden birisiyiz. Halihazırda TEİ'ye 160 adet teslim ettik. Gördüğünüz bu küçücük kare, SİHA'ların kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık dedektörü. Bu arayıcı başlık sayesinde bombalar nokta atış yapabiliyor. BİLGEM'de geliştirdiğimiz bu dedektör, savunma sanayimizin kritik bileşenlerinden birisi. Binlerce dolar verip yurt dışından almak isteseniz dahi alamıyorsunuz. Biz bu dedektörü yurt dışı muadillerine göre çok daha kaliteli ve ucuza üretebiliyoruz. Son örneğimi sağlık ve gıda sektöründen vereceğim. Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor." 


Kaynak: DHA

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