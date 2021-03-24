Erdoğan: "Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir."
24.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:38
Erdoğan: "Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir.
Erdoğan: "Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan