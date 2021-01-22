Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."
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Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."

22.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:12
Erdoğan:

Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum.

Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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