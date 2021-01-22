Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."
22.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:12
Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum.
Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik