ERDOĞAN EKONOMİ ZİRVESİ İÇİN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GELDİ - Haberler
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ERDOĞAN EKONOMİ ZİRVESİ İÇİN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması bekleniyor. Erdoğan saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne geldi

ERDOĞAN EKONOMİ ZİRVESİ İÇİN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GELDİ

ERDOĞAN EKONOMİ ZİRVESİ İÇİN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GELDİ

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