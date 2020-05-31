Erdoğan: "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuştu.
31.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuştu.
Kaynak: AA