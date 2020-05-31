Erdoğan: "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuştu.

31.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuştu.

Erdoğan: 'Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu Haber
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Haber
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 19:56:10. #1.15#
title