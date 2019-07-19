Erdoğan: Düzce'de 1 ölü 6 kayıp var tüm imkanlar seferber edilecek

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sel ve toprak kayması sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilecek" dedi.

Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi alan Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle