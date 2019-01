Erdoğan: "Dürüst ve Çalışkan Olacağız"

AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, dürüst ve çalışkan olacaklarını söyledi.

AK Parti'de Biga Belediye Başkanlığı için beklenen isim Bülent Erdoğan olarak açıklandı. Anafartalar Spor Salonunda yapılan törene çok sayıda vatandaş ve partili katıldı. Çanakkale'nin AK Partili belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Tekrar başlıyoruz, daha işimiz çok. Dışarıda yağmur var, soğuk var. Herkesin işi var gücü var. Hiç kimse buraya zorla gelmedi. Aşkımız olmasa sevdamız olmasa, yaşlı amcalarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi kim buraya getirebilir. Şu salonun doluluğuna bakın, heyecanına bakın. Var mı yorgunluk? Var mı ümitsizlik? Tam aksine tekrar başlıyoruz. Daha işimiz çok bizim" dedi.

AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan ise, "İnsan ayırmadan, her kapımızı her çalana, eşime, çocuklarıma ve aileme nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranmak gayreti içerisinde olacağımın sözünü veriyorum. Bu kutlu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu kutlu yola başlarken, önce memleketimize borcumuza ödemek adına, insan ayırmadan, kapımızı her çalana, eşime, çocuklarıma ve aileme nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranmak gayreti içerisinde olacağımın sözünü veriyorum. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onları dinlemeye, sorunlarına çözüm üretmeye çalışıp, dürüst ve çalışkan olacağız" diye konuştu.

Biga'ya yönelik hayallerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hemşerilerimizin gözlerinin içine bakarak tüm samimiyetimizle Biga'ya dair gelecek planlarımızı paylaşacağız. Ben benden bekleneni biliyorum ve görüyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. 1 Nisan sabahı Biga halkının güvenine mazhar olmuş bir başkan olarak Biga Belediyesini tekrar AK Belediyecilik ile tanıştıracağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA