Erdoğan: "Dünyada Şu Anda, Batı'da Özellikle Sözde 'Ermeni Soykırımı' Adıyla Bazı Propagandalar...
- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği Programdan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6.
- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği
Programdan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verdiği yemekte konuştu.
Kaynak: AA