Erdoğan: "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum."
12.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:17
Erdoğan: "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum.
Erdoğan: "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici