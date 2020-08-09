Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.
09.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik."
Kaynak: AA