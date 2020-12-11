Erdoğan: "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta...
11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:38
Erdoğan: "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısında milletimizle paylaşacağız."
Erdoğan: "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısında milletimizle paylaşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük