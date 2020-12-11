Erdoğan: "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta...
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Erdoğan: "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta...

11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:38
Erdoğan:

Erdoğan: "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısında milletimizle paylaşacağız."

Erdoğan: "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısında milletimizle paylaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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