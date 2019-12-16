Erdoğan: "Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi"
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Erdoğan: "Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişi Salondan görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

16.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:14
Erdoğan:

ve eşi 'ın salona gelişi

Salondan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen 'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi"
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