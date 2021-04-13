Erdoğan: "Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi."
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
Erdoğan: "Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul