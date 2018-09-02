Erdoğan: Doların Egemenliğine Son Vermemiz Gerekiyor

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine son vermemiz gerekiyor" dedi.