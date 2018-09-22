Erdoğan: Dolar Molar Falan Filan Biz Bunların Hepsini Aşar Geçeriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AVM'cilere Dolar uyarısı yaptı: "Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AVM'cilere Dolar uyarısı yaptı: "Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası"
Kaynak: Euronews.com