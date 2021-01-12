Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz."
12.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:41
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz.
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal