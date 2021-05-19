Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız...

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın.