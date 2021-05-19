Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız...
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Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız...

Erdoğan: '(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın.

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız... - Haberler
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