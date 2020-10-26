Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan...
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Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan...

26.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:54
Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan...

Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.

Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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