Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan...
26.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:54
Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.
Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe