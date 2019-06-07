Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç...
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz.
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz."
Kaynak: AA
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