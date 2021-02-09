Erdoğan: "Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık."
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Erdoğan: "Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık."

09.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:22
Erdoğan:

Erdoğan: "Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık.

Erdoğan: "Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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