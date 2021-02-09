Erdoğan: "Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık."
09.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:22
Erdoğan: "Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık.
Erdoğan: "Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin