Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." dedi.
İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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