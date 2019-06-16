Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız
CANLI YAYIN: EKREM İMAMOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI! CANLI AKTARIYORUZ

Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." dedi.

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et