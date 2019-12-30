Erdoğan-Dodon ortak basın toplantısı

30.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini beklediklerini söyledi.



Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından mevkidaşı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Anatol Usatıi tarafından "Türkiye-Moldova Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması" imzalandı. İki ülke hükümetleri arasındaki "Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma" ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Moldova Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Aureliu Ciocoi tarafından imza altına alındı. "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sürücü Belgelerinin Değişimi ve Karşılıklı Olarak Tanınması Anlaşması" ile iki ülke hükümetleri arasında "Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Anlaşması" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu tarafından imzalandı.



"Bunu dostlarımızın Türkiye-Moldova ilişkilerine verdikleri önemin bir işareti olarak görüyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve beraberindeki Başbakan İon Kiku ve heyeti Ankara'da ağırlamaktan memnun olduğunu belirterek, "Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanının yurt dışına beraberce yaptıkları ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi bir öneme sahiptir. Bunu kıymetli dostlarımızın Türkiye-Moldova ilişkilerine verdikleri önemin bir işareti olarak görüyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin Moldova Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, istikrarını, refahını ve kalkınmasını desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında kurulan yeni hükümete de Moldova halkına hizmet yolunda başarılar diliyorum. Reform sürecinin Sayın Cumhurbaşkanının himaye ve teşvikleri, hükümetin de çabalarıyla ivme kazanacağına inanıyorum. Geçen yıl Moldova ziyaretim sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurmuş, ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselmiştik. Bugün bu mekanizmanın ilk toplantısını yapıyoruz. Moldova'da 400'ü aşkın proje gerçekleştiren TİKA'nın ve diğer kurumlarımızın daima yanlarında olduğunu ifade ettim. Gagavuz Türkleri Moldova ile aramızdaki en sağlam dostluk köprülerinden biridir. 2018 Ekim ayında Moldova'ya yaptığı ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Gagavuz Yeri'ni ziyaret etmiştik. Gagavuz Yeri'nin başkentinde soydaşlarımız bizi büyük bir hüsnükabul ile karşılanmıştı. Başkan Irina Vlah'ın nezdinde tüm soydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Gagavuz Yeri'nin 1994 yılında yasalaştırılan ve geçtiğimiz hafta 25. yıl dönümünü kutlayan özerk statüsü, Moldova'nın birlikte yaşama kültürünün ürünüdür. Bu vesileyle Komrat Başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceği müjdesini de vermek isterim" şeklinde konuştu.



"FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz"



İlişkilerin en önemli unsurlarından birinin Moldova'nın kalkınma çabalarına destek vermek ve bir dayanışma içerisinde özellikle Türk yatırımcıların Moldova'daki girişimleri ve yatırımları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcılarımız Moldova'ya henüz kurulma aşamasında iken güvenmiş ve Moldova'nın çehresini değiştiren altyapı projelerini üstlenmiştir. Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyon doları aşmıştır. Görüşmelerimizde yatırımcılarımızın son dönemde karşılaştıkları sorunları da ele aldık. Bu sorunların çözülmesi ile karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır. Karşılıklı ticaret hacmimiz son 16 yılda yüzde 850, 2019 yılının ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artmıştır. Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz hala 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir. 2016 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı ivmeyi korumakta kararlıyız. 2018 yılındaki Moldova ziyaretim sırasında imzaladığımız anlaşma ile vatandaşlarımıza kimlikle seyahat imkanı getirmiştik ve bu çok faydalı oldu. 2019 Şubat ayında yürürlüğe giren kimlikle seyahat uygulamasının ardından Moldova'dan Türkiye'ye gelen misafirlerimizin sayısı şimdiye kadar yüzde 3 artış göstermiştir. Moldovalı turistlerin tatil için ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün imzaladığımız Kültür Merkezleri Anlaşması çerçevesinde Yunus Emre Kültür Merkezi Kişinev'de ve Komrat'ta Moldovalı dostlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun işbirliği anlayışının ulaştığı seviyenin yansımasıdır. Stratejik ortaklığımızın güvenlik işbirliği alanındaki tezahürlerine de şahit oluyoruz. Bu vesileyle Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesi bağlamında verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Burada Moldova'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımları atabiliriz. Güvenlik alanındaki işbirliğimiz tüm terör örgütleri ile mücadeleyi kapsıyor. Bu minvalde geçtiğimiz hafta ilgili kurumlarımızın çalışmaları sonucu DEAŞ zulmünü yaşayan Moldovalı bir annenin iki çocuğu ile birlikte ülkesine kavuşmasını temin ettik. Moldovalı dostlarımızın da ortak mücadelemize aynı anlayışla destek vermeyi sürdüreceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Erdoğan'ın verdiği destekle iki çocuklu bir anne ülkesine dönebildi"



İlk defa cumhurbaşkanının yanında başbakan ve bakanlar ile birlikte Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin stratejik davranışlarını ifade ettiğini belirten konuk Cumhurbaşkanı Igor Dodon ise, "Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanının, hükümetinin bizim stratejik ortağımız olduğuna inanıyor. 20 yıl içinde gerekli olan tüm çerçeveyi oluşturmayı başardık. Şuanda 72 anlaşma bulunmaktadır, bu sayıya bugün imzaladığımız 4 anlaşma daha eklendi" dedi.



Türk yatırımcılara gerekli olan desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Dodon, "Tüm alanlarda iyi bir işbirliğimiz bulunmakta. Ticaret hacminde artış söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ticari ortakları arasında 7. sırada bulunduğumuzu söylemek istiyorum. Ticaret ilişkilerinin daha da güçlenmesini bekliyoruz. Türk yol inşaatçılarının yüksek profesyonelliğini taktir etmek istiyorum" diye konuştu.



Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Moldova'da kültür merkezlerinin açılması konusunda verdiği destekten ötürü teşekkür etti. 23 Aralık'ta Gagavuzya'nın özerkliğe kavuşmasının yıl dönümünü kutladıklarını belirten Dodon, "Bu yasanın onaylanması, 90'lı yılların başında sağlanmış olan mutabakat, Türkiye'nin desteği ile gerçekleştirildi. Bizim Türk stratejik partnerlerimiz olmadığında böyle bir mutabakat sağlanması çok daha zor olabilirdi" şeklinde konuştu.



DEAŞ zulmünü yaşan Moldovalı bir annenin Moldova'ya getirilmesini sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Moldova vatandaşları adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Dodon, "Sayın Erdoğan'ın verdiği destekle iki çocuklu bir anne ülkesine dönebildi. Kendisi Suriye'de çok zor bir durumdaydı. Bundan sonra vatandaşlarımızın teşekkürlerini size iletmek istiyorum. Bu olayda sizin büyük katkınız olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA