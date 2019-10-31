Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.
VİDEO: Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti