Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.

31.10.2019 23:29
Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.

Kaynak: AA

VİDEO: Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti
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