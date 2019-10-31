Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

31.10.2019 23:29

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.

Kaynak: AA