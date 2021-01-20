Erdoğan: "Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur."
20.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:19
Erdoğan: "Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur.
Erdoğan: "Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten