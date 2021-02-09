Erdoğan: "Dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyorum; 'Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.' Tabii yalnızca dil bilimciler değil 83...

Erdoğan: "Dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyorum; 'Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.' Tabii yalnızca dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir"