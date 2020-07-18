Erdoğan: "Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, Devrim otomobilinin yollarımızda kullanılmasına...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili"nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı.
18.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:28
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili"nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı.
Kaynak: AA