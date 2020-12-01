Erdoğan: "Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor."
01.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:38
Erdoğan: "Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.
Erdoğan: "Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş