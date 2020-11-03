Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."
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Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."

03.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:58
Erdoğan:

Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi.

Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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