Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."
03.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:58
Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi.
Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım