Erdoğan: "Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin, insanlıktan nasibini almamış, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum."

Erdoğan: "Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin, insanlıktan nasibini almamış, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum.