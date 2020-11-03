Erdoğan: "(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir."
03.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:39
Erdoğan: "(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.
Erdoğan: " (Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan