Erdoğan: "(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir."

03.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:39
Erdoğan:

Erdoğan: "(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.

Erdoğan: " (Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler: Ekonomiye ve değerlerimize saldırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler: Ekonomiye ve değerlerimize saldırıyorlar
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Erdoğan: 'Salgın sürecinde dayanışma konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya iyi bir sınav veremedi'
Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya iyi bir sınav veremedi"

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

First Lady Melania Trump oyunu kullandı - HaberErdoğan: "110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır." - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir." - HaberDünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi - HaberLavrov: "Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek" - HaberTBMM Genel Kurulunda, depremde alınması gereken tedbirlere ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi - HaberSon dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu - HaberErmenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor - HaberSon dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama Açıklaması - HaberSon dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür. - HaberSon dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun - HaberSon dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi. - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Burak Özçivit Eser Yenenler İzzet Yıldızhan
Spor Babel Okan Buruk Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 19:39:30. #1.15#
title