Erdoğan: Demokrasisi çok daha güçlü, basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz
Erdoğan, "Sadece ekonomisi, savunması, ticareti, altyapısı, diplomasisi sağlam bir Türkiye istemiyoruz. Aynı zamanda demokrasisi çok daha güçlü bir ülke istiyoruz. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası basının Türkiye'nin başarılarına kasıtlı bir şekilde yer vermediğini söyledi. Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor." dedi.
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin düzenlediği Ödül Töreni'nde konuşan ve "Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor." diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle