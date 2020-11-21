Erdoğan: "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler."
21.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:13
Erdoğan: "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.
Erdoğan: "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel