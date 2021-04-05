Erdoğan: "Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi haline dönüştürülmesi anayasaya yönelik açık tehdittir."
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi haline dönüştürülmesi anayasaya yönelik açık tehdittir.
Erdoğan: "Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi haline dönüştürülmesi anayasaya yönelik açık tehdittir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay