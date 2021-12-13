Erdoğan demokrasi tehdidinin ne olduğunu açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başlangıçta özgürlüğün sembolü olarak kabul edilen sosyal ağların zamanla demokrasiye yönelik ana tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, "İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Gelinen aşamada dezenformasyon bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. " dedi.

Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberler in, dezenformasyonun hızla yayıldığını söyleyen Erdoğan, sosyal medyaya denetimi mesajı verdi.

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