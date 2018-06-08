Son Dakika! Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. T24'ün aldığı bilgilere göre, uzun süredir tadavi gören Demirören, son olarak Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelmişti.

Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de babasıydı.

DOĞAN MEDYA'YI REKOR ÜCRETE SATIN ALMIŞTI

Erdoğan Demirören, geçen aylarda bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ve Kanal D ile CNN Türk gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almıştı.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğmuştur. Saint Benoit Lisesi orta bölümünden mezunu oldu. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

İLK GAZ ŞİRKETİ

1956-57 senelerinde Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyette bulunan "Kolaylık Oto" Müessesinin başına geçmiştir. Ve o tarihten bugüne kadar çalışmaları genişleyerek devam etmektedir. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Yaptığı yatırımlarla gaz sektörünü, Türkiye'nin en büyük sektörü haline getirdi. Bir anda kırk sekiz şirkete çıktı, çok genişledi. 1980'de açıklanan 24 Ocak Kararları'ndan sonra ise küçülmeye karar verdi. Şu an şirketlerinde ait 804 vasıta ve dört gemi var.

DEMİRÖREN GRUBUNUN BAŞINDA YER ALDI

Bugüne kadar yürüme engelliler için on iki bin araba dağıttı. Demirören Grubu'nun başında yer alan Erdoğan Demirören, uzun yıllardır Kanlıca ile Anadolu Hisarı arasında bulunan Marki Ahmet Necip Bey Yalısı'nda oturuyor. Tülin Demirören ile Evli olan Erdoğan Demirören 3 çocuk babasıdır. Erdoğan Demirören'e Haliç Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

Bugün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Demirören Şirketler Gurubunun sektörel olarak belli başlı firmaları şunlardır :

LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi , 40 bin ton stoklama kapasitesi , 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahiptir . Bunun yanında 195 adet tır , tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmektedir .

Demirören Tüp İmalat A.Ş : LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürmektedir .

Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar'da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır .

Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir .