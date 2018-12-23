Erdoğan, Deik 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda Konuşuyor (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı. Bir konuşma yapan Erdoğan, Endonezya'daki tsunami olayında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. 2019'un farklı olacağını söyleyen Erdoğan, "Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur" dedi. Gezi olayları'na da değinen Erdoğan, "Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar." ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA